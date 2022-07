Lirik Lagu Ready for Love - BLACKPINK, Spesial Single di Konser Virtual PUBG

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu Ready for Love dari BLACKPINK saat ini banyak dicari usai diselenggarakannya konser The Virtual bersama PUBG.

Selain itu, lagu Ready for Love digadang-gadang akan menjadi lagu comeback BLACKPINK setelah kurang lebih 2 tahun girl group tersebut vakum.

Hal ini lantaran lagu Ready for Love muncul di film dokumenter Netflix 'Light Up The Sky.'

Rilis pada tahun 2020 lalu, Light Up The Sky merupakan film dokumenter yang menyorot mengenai kisah Rose, Lisa, Jisoo, dan Jennie sebagai BLACKPINK.

Ready For Love sendiri dibawakan dalam versi demo oleh Rose, Jennie, Lisa, dan Jisoo di film dokumenter Netflix 'Light Up The Sky', berikut lirik romanjinya:

Lirik Ready for Love - BLACKPINK

[Intro: Rose]

Oneul harudo nae meolissogen ojik Y-O-U

Can't get you out of my head

Bamsae miwonaen byeonoe saenggin blue

[Verse: Jisoo, Lisa]

Yeah, neon dodaechae myeot beoneul nae bam gajyeoda beoringeonji molla

Saenggagui gichaneun swijianko dallyeoga bamsae mocha

Yeah, neon aswiul ttaeman

Yeah, geujeo aswiul ttaeman nal

Yeah, geujeo aswiul ttaerodo neoramyeon joeunikka