Terjemahan dan Lirik Lagu Arson - J-Hope BTS, Ternyata Punya Makna yang Dalam

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu lagu di album solo terbaru J-Hope BTS berjudul Arson saat ini menduduku trending 19 di YouTube Indonesia.

Lirik lagu Arson - J-Hope BTS rupanya berisi makna soal perjuangan sang idol meniti karier di dunia K-Pop.

Keringat, ujaran kebencian, dan demotivasi terbakar hangus oleh besarnya tekad dan dukungan orang-orang di sekitar Hobi.

Lagu ini juga tengah ramai digunakan oleh para konten kreator TikTok untuk membuat konten transisi.

Penasaran seperti apa liriknya? Berikut kami sajikan untuk ARMY.

Lirik Lagu Arson - J-Hope BTS Beserta Terjemahannya

[Intro]

Let’s burn, burn, burn, burn

Burn, burn, burn, burn

(No)

It's done, done, done, done

Done, done, done, done

(Arson)

[Verse 1]

Let's burn

Nae yeoljeonge, burn

Nae yeomwone, burn

Nae sal sogeul, burn

Every day I ran

Meomchul su eopdeon

Geuttae geu sijeol

I burned it all

And I wanted it all

Myeongyeneun, first

Don? Of course

Ingikkajido

Nae seuseuroga gwayeori doel subakke eopdeon

Mwotdo moreun musikan nae yamangui wondongnyeok

When I sweat