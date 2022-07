Kevin Feige Buka Bocoran Judul dan Tanggal Rilis MCU Fase 5, Simak Ulasan Selengkapnya!

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Marvel Studios Kevin Feige tutup Marvel Cinematic Universe (MCU) Fase 4 dengan serial She-Hulk dan film Black Panther: Wakanda Forever.

Bukan hanya mengkonfirmasi rampungnya Fase 4, Feige juga memberi bocoran terkait film dan serial yang akan menjadi bagian dari Fase 5 MCU.

Pernyataan tersebut diungkap Kevin Feige pada perhelatan San Diego Comic-Con 2022.

Dia mengatakan, Fase 5 akan dimulai pada 17 Februari 2023, melalui rilisnya Ant-Man dan Wasp Quantumania, dan berakhir pada 26 Juli 2024, dengan Thunderbolts.

Fase 4 MCU sejauh ini telah merilis 6 film, yaitu Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dan Thor: Love and Thunder.

Sementara itu, versi serial sudah diwakilkan oleh WandaVision, The Falcon & the Winter Soldier, Loki, What If…?, Hawkeye, Moon Knight, serta Ms. Marvel.

Setelah rilis Love and Thunder, Fase 4 dinilai masih mengambang, lantaran ending setiap film dan serial fase ini dibuat longgar dan terbuka.

Namun, penggemar tak perlu cemas. Masih banyak produk MCU Fase 4 yang akan datang.