Profil dan Fakta Menarik Jaehyuk TREASURE yang Berulang Tahun Hari Ini

PIKIRAN RAKYAT - Jaehyuk merayakan ulang ke-22 tahun pada Sabtu, 23 Juli 2022 hari ini.

Jaehyuk merupakan salah satu member TREASURE, boy group K-Pop yang berada di bawah naungan YG Entertainment.

Jaehyuk debut di boy group tersebut setelah lolos dalam survival show YG TREASURE BOX.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Kpopping, berikut profil lengkap Jaehyuk TREASURE:

Jaehyuk memiliki nama lengkap Yoon Jae Hyuk, dan biasa dipanggil Jaehyuk. Dia lahir di Yongin, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada 23 Juli 2001.

Selain itu, dia memiliki tinggi badan 176 cm dan berat badan sekitar 63 kg.

Jaehyuk merupakan member dari TREASURE yang bergabung pada 7 Agustus 2020. Oleh karena itu, dia ikut tergabung dalam single The First Step: Chapter One.

Sementara itu, dia menempuh pendidikan di Universitas Seni Baekseok, dan memiliki tipe MBTI yakni INFP atau sosok introvert yang idealis, kreatif dan berjiwa kemanusian yang tinggi.