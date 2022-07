Profil Park Seo Joon, salah satu pemain di In The SOOP Friendcation.

PIKIRAN RAKYAT – Program In The SOOP Friendcation yang sedang menjadi perbincangan ini telah menayangkan episode perdananya pada 22 Juli 2022 di JTBC pukul 20.00 KST dan di Disney plus pukul 23.00 KST.

Reality show terbaru tersebut dibintangi oleh sederet aktor yang diketahui merupakan sahabat di dunia nyata.

Mereka adalah Woonga Squad, terdiri dari V BTS, Park Seo Joon, Park Hyung Sik, Peakboy, dan Choi Woo Shik.

Mungkin bagi sebagian orang masih belum banyak yang tahu soal perjalanan karier hingga profil Park Seo Joon.

Simak profil dan biodata salah satu anggota dari Woonga Squad berikut ini.

Park Seo Joon merupakan salah satu aktor dengan penggemar yang terbilang banyak. Kemampuan aktingnya banyak membuat para penonton jatuh cinta.

Park Seo Joon mulai memasuki dunia hiburan sejak tahun 2011, dan mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai model video klip milik penyanyi Bang Yong Guk.

Setelah itu Park Seo Joon banyak membintangi puluhan judul drama korea. Dan mulai dikenal publik setelah perannya sebagai Si Woo di serial televisi Dream High 2 yang tayang di KBS2.