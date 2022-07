Lirik Lagu Run - BTS, Viral di TikTok Lewat Blind Song Challenge: Shipnyeoneul Wait Wait We from the Bottom

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Run - BTS kembali viral setelah dirilis 29 November 2015 lalu.

Lagu yang masuk ke dalam album Proof ini tengah banyak digunakan di media sosial TikTok untuk mengikuti blind song challenge.

Nantinya para konten kreator dituntut untuk menyanyikan lirik lagu Run dari BTS tanpa suara para penyanyi aslinya.

Jika sesuai tempo, maka di akhir challenge suara member BTS dan konten kreator akan bertemu.

Tertarik mencoba tantangannya? berikut lirik Run dari BTS.

Baca Juga: 4 Rekomendasi Lip Tint Viral 2022, Mulai dari Harga Rp49 Ribu hingga Rp149 Ribu

Lirik Lagu Run - BTS

[Intro]

Yeah, yeah

Okay

Run, run

Okay, okay, let's go!

[Verse 1]

nonhyeon 100m uli jali

haggyo kkeutnamyeon hoesa calling (ye, ye)

a jigeum balo ttag galgeyo

jebal jib-en bonaeji maseyo

(Oh) gakkeum geunal-ui kkum kkwo

(Oh) momseolichida nun tteo

I don't wanna go go back again

Let's go, let's go, let's go