Lirik dan Terjemahan Lagu Reckless - Gryffin & MØ: Driving It Blind, I Know You’re Reckless Too

PIKIRAN RAKYAT - Musisi Amerika serikat sekaligus penulis lagu, DJ, dan produser rekaman, Gryffin berkolaborasi dengan MØ menyanyikan lagu berjudul Reckless.

Lirik lagu Reckless - Gryffin & MØ dapat kamu lihat di bawah ini beserta terjemahannya.

Berikut lirik lengkap lagu Reckless - Gryffin & MØ yang MV nya sudah disaksikan 946,133 kali di YouTube.

Driving it blind

Mengendarai dengan buta.

I know you’re reckless too

Aku tahu kamu juga ceroboh

Chasing new heights, yeah

Mengejar ketinggian baru, ya

I know you’re reckless too

Aku tahu kamu juga ceroboh

Just like a firefly in Tokyo

Seperti kunang-kunang di Tokyo

They don’t see us for all the neon glow

Mereka tidak melihat kita atas semua cahaya neon

I can tell you’re different

Aku dapat memberitahu kamu berbeda

Falling from the stars

Jatuh dari bintang-bintang

From a different planet

Dari planet yang berbeda

Drifting in the dark

Melayang dalam kegelapan

Put my arms around you I

Letakkan tanganku di sekitarmu aku

Thought I was alone

Kupikir aku sendirian

Let’s go where no one knows

Ayo pergi ke tempat yang tidak ada yang tahu

Driving it blind

Mengendarai dengan buta

I know you’re reckless too

Aku tahu kamu juga ceroboh

Chasing new heights, yeah

Mengejar ketinggian baru, ya

I know you’re reckless too, ey

Mengejar ketinggian baru

Heated summer nights make us lose our minds got us acting wild

Malam musim panas yang panas membuat kita kehilangan akal membuat kita bertingkah liar

Nothing to hide, yeah

Tidak ada yang disembunyikan, ya

I know you’re reckless too

Mengejar ketinggian baru