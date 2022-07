Lirik Lagu The Shade - Rex Orange County: It's Enough Just To Keep Us Occupied

PIKIRAN RAKYAT - Alexandrer James O'Connor atau yang lebih akrab dengan nama panggung Rex Orange Caounty memang selalu sukses melahirkan single-single hit.

Salah satunya single The Shade yang dirilis pada bulan Maret 2022 lalu. Meski telah empat bulan dirilis lagu milik Rex Orange County ini tetap saja booming di kalangan pencinta musik Tanah Air.

Lagu The Shade milik Rex Orange County menceritakan penyesalan seseorang dengan pacarnya di masa lalu.

Berikut Lirik Lagu The Shade - Rex Orange County yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Lirik Lagu The Shade - Rex Orange County

Two, three, four

I was closin' all the blinds just so you could sleep the night through