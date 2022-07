10 Ucapan Selamat Hari Anak Nasional 2022 dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Hari Anak Nasional menjadi momen yang tepat untuk para orangtua menyampaikan doa dan rasa syukurnya atas kehadiran buah hati tercinta.

Di momen peringatan yang jatuh pada 23 Juli 2022 ini, selain orangtua, masyarakat juga bisa saling mengingatkan akan pentingnya pemenuhan-pemenuhan hak bagi anak demi masa depan bangsa yang cerah.

Oleh karena itu, tak ada salahnya memeriahkan Hari Anak Nasional dengan berbagi kata-kata maupun ucapan selamat di media sosial agar makna di balik perayaan tersebut bisa tersampaikan.

Berikut 10 contoh ucapan selamat Hari Anak Nasional dalam Bahasa Inggris beserta terjemahannya.

1. "Happy National Children's Day 2022! Keep being happy and shining children always, because the future is in the hands of the children. Be proud to be Indonesian children. Children are the assets of the future". (Selamat Hari Anak Nasional 2022! Tetaplah menjadi anak-anak yang bahagia dan bersinar selalu, karena masa depan ada di tangan anak-anak. Banggalah menjadi anak Indonesia. Anak adalah aset masa depan.)

2. "Happy National Children's Day 2022! Keep being a child with a soul full of sincere fun". (Selamat Hari Anak Nasional 2022! Tetaplah menjadi anak dengan jiwa penuh keceriaan yang tulus)

3. "Happy National Children's Day 2022! Make Indonesia child-friendly. It's time for Indonesian children to be agile, empathetic, brave, superior, and healthy". (Selamat Hari Anak Nasional 2022! Jadikan Indonesia ramah anak. Saatnya anak-anak Indonesia menjadi gesit, berempati, berani, unggul, dan sehat)

