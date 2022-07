Akhirnya! Film One Piece RED Tayang di Indonesia, Cek Jadwalnya

PIKIRAN RAKYAT - One Piece merupakan serial anime yang bercerita tentang kehidupan para bajak laut.

Salah satunya adalah bajak laut topi jerami bernama Monkey D Luffy. Dia merupakan bajak laut yang menjadi tokoh utama dalam serial anime tersebut.

One Piece merupakan cerita fiksi yang ditulis oleh Eiichiro Oda dalam bentuk Manga.

Selain serial anime, One Piece versi film juga kerap dirilis. Sudah ada 14 movie yang rilis dari tahun 2000.

Dimulai dari film berjudul One Piece: The Movie hingga yang terakhir tahun 2019, One Piece: Stampade.

Di akhir tahun 2021, kabar movie-nya meledak di beberapa negara termasuk Indonesia dan ramai menjadi bahan perbincangan para penggemarnya. Namun, untuk kepastian tanggalnya masih belum ada yang tahu kapan film itu akan tayang.

Hingga pada April 2022, trailer dari film One Piece: RED muncul di akun Instagram @onepiece_staff.

