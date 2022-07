Profil Nikita Mirzani, Artis Serba Bisa yang Selalu Banjir dengan Kontroversinya

PIKIRAN RAKYAT - Sosok artis serba bisa, Nikita Mirzani mendadak jadi sorotan publik usai beritanya ditangkap polisi viral di media sosial.

Dari video yang beredar, pihak kepolisian resmi menangkap artis Nikita Mirzani di sebuah mall di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis 21 Juli 2022.

Nikita Mirzani ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik oleh Dito Mahendra, kekasih Nindy Ayunda.

Baca Juga: Oma Gala Sky Ulang Tahun, Sempat Nangis Gara-Gara Thariq Halilintar?

Lantas siapa sebenarnya sosok Nikita Mirzani yang kerap kali penuh dengan kontroversi?

Berikut profil Nikita Mirzani yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Profil Nikita Mirzani

Mengawali karirnya, nama Nikita Mirzani terkenal usai mengikuti sebuah reality show Take Me Out Indonesia.

Baca Juga: Polisi Selidiki Video Heboh Polantas yang Diduga Terima Pungli di Jalan Tol