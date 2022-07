Kenalan Yuk Sama 5 Bintang Korea Selatan di 'In The Soop: Friendcation', Ada V BTS Hingg Park Seo Joon

PIKIRAN RAKYAT - Acara 'In The Soop Friendcation' akan tayang mulai 22 Juli 2022 di Disney Plus Hotstat dengan dibintangi lima bintang Korea Selatan.

Reality show 'In The Soop Friendcation' ini dibintangi artis papan atas Korea Selatan seperti, Pak Seo-joon, Peakboy, Choi Woo-shik, Park Hyung-sik, dan V BTS.

Berkisah keseruan lima sahabat yang berlibur bersama dan meluangkan waktu di tengah kesibukan masing-masing dan dartang dari latar belakang berbeda.

Berikut profil lima bintang Korea Selatan dalam 'In The Soop Friendcation' dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara dalam siaran Disney Plus Hotstar:

1. Park Seo-joon, si karismatik dan friendly

Park Seo-joon merupakan aktor yang dikenal dalam serial dan drama populer Korea Selatan, ia dikenal dengan karakternya saat terlibat dalam film 'The Marvels'.

Tak heran, Park Seo-joon dikenal sebagai pria karismatik dan tampan oleh para penggemarnya.

2. Peakboy, si lucu yang sangat family man