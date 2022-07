4 Anggota BTS Bakal Rilis Single Kolaborasi Bareng Musisi AS, ARMY Terkejut: Apa Itu Hiatus?

PIKIRAN RAKYAT – Boy group K-Pop, BTS saat ini tengah hiatus dari kegiatan sebagai grup.

Kendati demikian, masing-masing anggota BTS rupanya akan tetap aktif di dunia musik sebagai solois.

Belum lama ini, empat anggota BTS dikabarkan akan merilis lagu baru pada bulan depan.

Sebagaimana diungkapkan pihak agensi, HYBE Labels, keempat BTS akan merilis lagu bertajuk Bad Decisions pada 5 Agustus 2022 mendatang.

Keempatnya adalah Jin, Jimin, V dan Jungkook. Bahkan lagu kolaborasi itu rupanya tak lepas dari campur tangan Kang Hyo Won alias PDogg, produser di balik sejumlah lagu hits BTS.

Namun tak hanya berempat, sebab mereka akan berkolaborasi dengan Benny Blanco dan rapper Snopp Dogg.

“Are you ready?! #BTS X @ItsBennyBlanco are joining forces for a #MyBTSTracks special remix, made from songs chosen by ARMY!,” tulis akun resmi Twitter BTS @bts_bighit.

“Kolaborasi ini tercipta karena Blanco menawarkan diri. Jin, Jimin, V, dan Jungkook akan menunjukkan sisi baru yang tak pernah terlihat, juga kemampuan vokal unik mereka lewat proyek kolaborasi istimewa ini,” kata agensi.