Link Nonton Drakor Eve Episode 16: Lee Ra El Gagal Balas Dendam karena Dibutakan Cinta?

PIKIRAN RAKYAT - Menuju episode terakhir drama EVE, konflik antara Lee Ra El dan Han So Ra makin memanas hingga membuat penontonnya penasaran.

Konflik balas dendam Lee Ra El hingga gugatan perceraian senilai 2 triliun won pun tak pelak membuat pertikaian dua keluarga ini makin panas.

Lalu bagaimana akhir drakor EVE episode 16 ini? berikut bocoran drakor EVE episode terakhir.

Bocoran Drakor EVE episode 16.

Pada episode akhir ini drakor Eve bakal membuat para penontonnya penasaran akan kelanjutan konflik antara Lee Ra El dan Han So Ra.

Baca Juga: Penemuan Komet yang akan Menghancurkan Bumi, Berikut Sinopsis Film Don't Look Up



Kang Yoon Kyun merasa terkejut dengan kebenaran mengenai Lee Ra El yang diberitahu oleh Han So Ra.

Di sisi lain, Seo Eun Pyung dan Lee Ra El sedang mencari keberadaan Jang Moon Hee, mereka curiga bahwa Jang Moon Hee disekap di kediaman Han Pan Ro.

Keduanya lalu memutuskan untuk membawa polisi ke rumah Han Pan Ro, tetapi mereka tidak berhasil menemukan Jang Moon Hee di sana.

Kemudian Lee Ra El dan Kang Yoon Kyun terlihat berada di hadapan banyak wartawan yang menanyakan banyak pertanyaan.