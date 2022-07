Lirik Lagu Mango - Super Junior, Lengkap dengan Terjemah Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - 17 tahun berkiprah sebagai boyband di Korea Selatan, Super Junior kembali comeback dengan lagu baru berjudul Mango.

Lagu 'Mango' termasuk dalam album ke-11 Super Junior yang bertajuk "The Road: Keep On Going' bersama dengan 'Don't Wait, 'My Wish, Everyday' dan 'Always'.

Album ‘The Road: Keep on Going’ sendiri merupakan album kesebelas Super Junior, yang mana menjadi capaian album terbanyak bagi boy group di bawah naungan SM Entertainment.

Berikut lirik lagu Mango - Super Junios yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Lirik Lagu Mango - Super Junior

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-like

La-la-la-la-la-la-la

That's what you –

Tteugeowojin taeyangeun

On sesangeul dalgwo nwa

Jeongsineun ajjilhaejigo

Georeumdo biteuldaeneun geol, yeah

Deeobeorin ne mami

Seuchyeogado sseuriji

Sumeul naeswineun beopkkaji

Ijeobeoril geonman gatji

Imi daraoreun gonggineun

Yeah, you just let it burn

Yeah, you just let it burn

Samak sok dan hanaui geurimja

Hwansangi anin geu, real

Jigeum negen