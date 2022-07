Lirik Lagu ITZY - SNEAKRES, Latin Lengkap dengan Artinya Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Lagu SNEAKERS merupakan karya baru yang dirilis girl band K-pop ITZY.

Karya ITZY dengan lagu SNEAKERS baru dirilis pada tanggal 15 Juli 2022 lalu.

Sejak awal perilisannya, lagu dan video klip SNEAKERS sudah bisa diakses di berbagai platform musik digital.

Baca Juga: Lirik Lagu Girl: Theme of Yoon Young yang Jadi OST Film 2037

Dalam kurun waktu 5 hari sejak dirilis, video klip SNEAKERS sudah diputar 63 juta kali di kanal YouTube JYP Entertainment.

Berikut lirik lagu SNEAKERS, huruf latin, lengkap dengan artinya dalam Bahasa Indonesia:

Yeah, yeah

Let's go, like what