Lirik Lagu ITZY 'SNEAKERS' dan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu ITZY yang berjudul SNEAKERS bisa di lihat di artikel ini.
Lagu beserta lirik ITZY 'SNEAKERS' saat ini menjadi trending topic nomor 2 YouTube.
Meski baru rilis pada 15 Juli 2022, lirik lagu ITZY 'SNEAKERS' sudah banyak ditonton sebanyak 54 juta.
Berikut lirik lagu ITZY 'SNEAKERS' beserta terjemahannya.
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(Intro: Yeji, Ryujin)
Yeah, yeah
Let's go, like what
(Verse 1: Ryujin, Chaeryeong, Yuna, Yeji)
Jayuroun gibun, I like that
Gomin ttawin already done, done (Done, done)
Saegangyeong kkigo boneun ge joeji
That's not my fault, woah
Told ya I don't care at all
Nae meotdaero gal geoya (Oh)
Pillyo eopseo, order
Don't need no guidance, I'm makin' my way
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(Refrain: Lia, Yuna, Ryujin)
I'm on my way up (Top, top)
Run to the top (Ah, ooh)
Nan eonjedeun straight up
Wollae duryeoun ge eopseo nan
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