Lirik Lagu ITZY 'SNEAKERS' dan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu ITZY yang berjudul SNEAKERS bisa di lihat di artikel ini.

Lagu beserta lirik ITZY 'SNEAKERS' saat ini menjadi trending topic nomor 2 YouTube.

Meski baru rilis pada 15 Juli 2022, lirik lagu ITZY 'SNEAKERS' sudah banyak ditonton sebanyak 54 juta.

Berikut lirik lagu ITZY 'SNEAKERS' beserta terjemahannya.

(Intro: Yeji, Ryujin)

Yeah, yeah

Let's go, like what

(Verse 1: Ryujin, Chaeryeong, Yuna, Yeji)

Jayuroun gibun, I like that

Gomin ttawin already done, done (Done, done)

Saegangyeong kkigo boneun ge joeji

That's not my fault, woah

Told ya I don't care at all

Nae meotdaero gal geoya (Oh)

Pillyo eopseo, order

Don't need no guidance, I'm makin' my way

(Refrain: Lia, Yuna, Ryujin)

I'm on my way up (Top, top)

Run to the top (Ah, ooh)

Nan eonjedeun straight up

Wollae duryeoun ge eopseo nan