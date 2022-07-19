Lirik Lagu ITZY 'SNEAKERS' dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Kannia Nur Haida Komara
- 19 Juli 2022, 20:05 WIB
ITZY.
ITZY. /YouTube/JYP Entertainment

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu ITZY yang berjudul SNEAKERS bisa di lihat di artikel ini.

Lagu beserta lirik ITZY 'SNEAKERS' saat ini menjadi trending topic nomor 2 YouTube.

Meski baru rilis pada 15 Juli 2022, lirik lagu ITZY 'SNEAKERS' sudah banyak ditonton sebanyak 54 juta.

Berikut lirik lagu ITZY 'SNEAKERS' beserta terjemahannya.

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(Intro: Yeji, Ryujin)
Yeah, yeah
Let's go, like what

(Verse 1: Ryujin, Chaeryeong, Yuna, Yeji)
Jayuroun gibun, I like that
Gomin ttawin already done, done (Done, done)

Saegangyeong kkigo boneun ge joeji
That's not my fault, woah
Told ya I don't care at all
Nae meotdaero gal geoya (Oh)
Pillyo eopseo, order
Don't need no guidance, I'm makin' my way

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(Refrain: Lia, Yuna, Ryujin)
I'm on my way up (Top, top)
Run to the top (Ah, ooh)
Nan eonjedeun straight up
Wollae duryeoun ge eopseo nan

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Editor: Ikbal Tawakal

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