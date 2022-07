Lirik Lagu World - SEVENTEEN, Mingyu CS Siap Ajak CARAT Menari Bersama Lewat Musik R&B

PIKIRAN RAKYAT - Menyapa para fansnya, boyband asal Korea Selatan, SEVENTEEN akhirnya merilis lagu baru bertajuk World.

Lagu World sendiri diproduseri langsung oleh Yeonjin Kim dan masuk dalam album baru Seventeen bertajuk SECTOR 17.

Lagu World mengusung genre R&B funk dan urban dengan alunan nada yang sangat nyentrik.

Berikut lirik lagu World - SEVENTEEN yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Lirik lagu World - SEVENTEEN

Hey akkabuteo neol bwasseo

Urin cheoeumijiman modeun jaemireul neukkil su isseo

Deo algo sipeo

Hey usjiman malgo mariya

Gabon jeogi eopsneun gose neoreul deryeoga julge

Come with me, put it on put it on me

You got this, put it on put it on me

Gyeolguk nae soneul jabeul geoya

Cause I know that you’ve been dreaming