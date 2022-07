Chris Evans ‘Captain America’ Sedang Mencari Jodoh, Begini Kriteria untuk Menjadi Istrinya

PIKIRAN RAKYAT – Siapa yang tidak kenal dengan Chris Evans yang merupakan pemeran Captain America.

Pria kelahiran 13 Juni 1981 di Massachuset, Amerika Serikat ini kabarnya sedang fokus mencari istri sebagai teman hidup.

Dilansir situs Popsugar, pria 41 tahun tersebut mengungkapkan bahwa dia siap untuk mencurahkan hidupnya untuk kehidupan pribadi sebagaimana yang dilakukan di kehidupan profesionalnya.

Ketika ditanya mengenai kriteria, menurutnya satu hal yang pasti adalah harus menyukai anjing.

Seperti diketahui di Instagram pribadinya @chrisevansofficial bahwa dia mencurahkan seluruh hidupnya untuk anjing kesayangannya.

Dalam seluruh hidupnya dia selalu menjaga privasi kehidupan pribadinya untuk dikonsumsi publik.

“I mean look, I love what I do, It’s great (maksudku, aku mencintai yang kulakukan, itu luar biasa),” ujarnya.

“Saya mencurahkan seluruh diri saya ke dalamnya. Tapi, bahkan industri ini penuh dengan keraguan, mengkalibrasi ulang dalam hal bagaimana mencoba menemukan seseorang yang benar-benar dapat Anda curahkan. Mungkin ini tentang mencoba temukan seseorang yang ingin kamu habiskan seumur hidupmu,” katanya menambahkan.