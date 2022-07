Blue Dragon Series Awards 2022 Digelar Perdana Hari Ini, Squid Game hingga All of Us Are Dead Masuk Nominasi

PIKIRAN RAKYAT - Ajang Blue Dragon Series Awards akan diselenggarakan untuk pertama kalinya pada hari ini, Selasa, 19 Juli 2022.

Blue Dragon Series Awards merupakan ajang penghargaan pertama yang memfokuskan pada konten-konten hiburan Korea Selatan yang tayang di platform streaming.

Acara yang diselenggarakan oleh Sports Chosun ini akan digelar hari ini, 19 Juli 2022 pada pukul 19.00 KST atau 17.00 WIB di Paradise City, Incheon.

Acara-acara yang masuk daftar nominasi adalah konten yang diproduksi dan tayang pada platform streaming Netflix, Disney+, seezn, Apple TV+, WATCHA, wavve, Kakao TV, Coupang Play, dan TVING.

Dalam acara penghargaan ini, ada total 13 kategori yang akan diberikan, termasuk Best Drama, Best Actor/Actress in a Drama, Best Supporting Actor/Actress in a Drama, Best Rookie Actor/Actress, Best Variety Show, Best Male/Female Entertainer, Best Rookie Male/Female Entertainer, and Popular Star Award.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Naver pada 19 Juli 2022, inilah daftar nominasi Blue Dragon Series 2022.

1. Best Drama: D.P., Through The Darkness, Squid Game, Yumi’s Cells, dan Going to The Blue House

2. Best Variety Show: SNL Korea, Seoul Check In, Girls’ High School Mystery Class, PLAYou, dan Transit Love