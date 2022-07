Mendengarkan Musik Itu Menyehatkan, Simak Penjelasannya

PIKIRAN RAKYAT - Berdasarkan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Alexandra Linneman dan tim, "music listening and stress in daily life a matter of timming" menunjukkan bahwa musik dapat mengurangi rasa stress seseorang. Hal ini tentu menjadi kabar bahagia bagi penikmat musik.

Musik telah menjadi warna bagi kehidupan kita. Musik juga dapat mewakili perasaan seseorang.

Ketika senang, susah ataupun sedang dilanda rasa gelisah. Musik dapat menjadi hiburan bagi hati kita.

Lantas sejauh mana musik dapat berpengaruh bagi kesehatan kita. Mari kita simak apa saja sih manfaat musik bagi kesehatan kita?

Pertama, musik dapat membuat suasana hati kita menjadi tenang. Alunan musik khususnya musik yang ber-genre slow pop atau jazz dapat membuat hati kita menjadi ceria. Keceriaan itu membawa kita untuk menjadi rileks dan tenang dalam menyikapi sesuatu.

Kedua, musik dapat meningkatkan konsentrasi dan memori. Sebuah penelitian menunjukkan musik dapat membantu menjaga kesehatan otak.

Kesehatan otak dapat mempengaruhi cara kita berpikir lebih positif. Dengan berpikir positif hidup kita akan jauh lebih bahagia.

Ketiga, mengatasi Insomnia. Gangguan tidur juga dapat diatasi dengan cara mendengarkan musik. Dengan alunan musik yang merdu akan membuat tubuh kita rileks sehingga kita dapat segera tidur.