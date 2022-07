Profil Ben Affleck Suami Jennifer Lopez yang Berperan Sebagai Batman

PIKIRAN RAKYAT- Penyanyi Jennifer Lopez umumkan pernikahannya dengan aktor Ben Affleck.

Jennifer Lopez dan Ben Affleck mengumumkan jika keduanya telah menikah di Las Vegas, Amerika pada Sabtu, 16 Juli 2022.

Suami Jennifer Lopez, Ben Affleck pun bukan orang biasa dan salah satu aktor yang memiliki banyak penghargaan.

Berikut profil Ben Affleck suami Jennifer Lopez, tanggal lahir, agama, hingga beberapa film yang dibintanginya.

Nama Asli: Benjamin Geza Affleck Boldt

Nama Artis: Ben Affleck

Tanggal Lahir: 15 Agustus 1972

Umur: 49 tahun

Pekerjaan: Aktor, sutradara film, produser film dan penulis skenario

Percintaan: Pernah menikah dengan Jennifer Garner tahun 2005 dan bercerai pada tahun 2018.

Karir: Memulai karirnya dengan memainkan film The Voyage if the Mimi (1984, 1988). Ben Affleck pun sempat mengalami penurunan karir di tahun 2003, akan tetapi namanya naik kembali setelah menyutradarai fil Gone Baby Gone 2007.

Selain itu, Ben Affleck juga dikenal dengan film thriller psikologis berjudul Gone Girl tahun 2014. Pada tahun 2016 dia juga memerankan Batman di film superhero di DC Extended Universe.

Suami Jennifer Lopez pernah memenangkan Golden Globe dan Academy Award for Best Original Screenplay untuk Good Will Hunting (1997), yang dia tulis bersama dengan Matt Damon.

Ben juga menerima Golden Globe nominasi untuk penampilannya di Hollywoodland (2006). film Argo (2012), yang dia sutradarai, produksi bersama, dan bintangi, memenangkan nya Golden Globe Award, BAFTA, dan Directors Guild Award untuk Sutradara Terbaik, serta Golden Globe Award, BAFTA, Producers Guild Award, dan Academy Award for Best Picture.***