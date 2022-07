Jennifer Lopez dan Ben Affleck Umumkan Pernikahan, JLo Dikabarkan Ganti Nama Belakang

PIKIRAN RAKYAT – Jennifer Lopez umumkan pernikahan dengan Ben Affleck melalui email yang dikirimkan kepada para penggemarnya.

Dalam email tersebut, Jennifer Lopez atau sering disebut JLo mengumumkan bahwa ia dan Ben Affleck sudah menikah di Las Vegas pada Sabtu, 16 Juli 2022 waktu setempat.

“We did it. Love is beautiful. Love is kind. And it turns out love is patient. Twenty years patient (Kita melakukannya. Cinta itu indah. Cinta itu baik. Dan ternyata cinta adalah kesabaran. Dua puluh tahun akan kesabaran),” ujarnya.

Keduanya menikah setelah mengumumkan pertunangannya pada April 2022 lalu.

Pertunangan pada April lalu merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya mereka pernah bertunangan dua puluh tahun yang lalu, namun gagal.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman People yang rilis pada 18 Juli 2022, Jennifer Lopez dan Ben Affleck memperoleh surat nikah di Clark Country, Nevada pada Sabtu waktu setempat.

Seorang narasumber yang tidak bisa disebutkan namanya memberikan informasi bahwa pasangan ini mengikrarkan janji pernikahan mereka melalui upacara sederhana.

"It was super, super small. They just wanted to be married so they got married (Upacaranya sangat, sangat kecil. Mereka ingin menikah, maka mereka menikah)," katanya.