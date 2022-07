Viral di TikTok, Lirik Lagu POP! - Nayeon TWICE: POP POP POP You Want Tt

PIKIRAN RAKYAT - Menyambung kesuksesannya bersama TWICE, Nayeon TWICE akhirnya resmi melakukan debut solonya dengan merilis mini album bertajuk IM NAYEON.

Dalam perilisan mini album ini, Nayeon TWICE mandapul lagu berjudul POP! sebagai singel utamanya.

Lagu POP! milik Nayeon TWICE menceritakan perasaan jatuh cinta dengan nada lagu yang sangat nyentrik dan juga upbeat.

Berikit lirik lagu POP! - Nayeon TWICE lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Lirik Lagu POP! - Nayeon TWICE

What’s wrong?

Hollil deusi nan neoreul jageukhae (Pop pop pop)

Watch out!

Seollen deusi ne bupun mami teojil deushae (Pop pop pop)

(Let’s start) nae mamdaero Play it

(Won’t stop) geochimeopsi Shake it

You know? neon naege dallyeoissdan geosman aradwo

Imi neon nareul beoseonal suga eopseo

Tteollin geu nunbit, ti naneun momjit baby

Teotteurigo sipeun neo

Seollemi meojgi jeone

I wanna make it

POP POP POP, you want it

POP POP POP teojigil wonhae