Dua Mantan Personel Sheila On 7 Beberkan Fakta Mengejutkan, Disuruh Mengundurkan Diri Tanpa Alasan?

PIKIRAN RAKYAT - Dua mantan personel Sheila On 7, Anton Widiastanto dan Brian Kresna Putro membeberkan fakta di balik hengkangnya mereka dari band Sheila On 7.

Keduanya adalah mantan pemain drum Sheila On 7, Anton adalah drummer formasi pertama Sheila On 7, sementara Brian adalah orang yang menggantikan posisi Anton saat hengkang.

Disinggung mengenai apa yang terjadi sehingga mereka meninggalkan band asal Jogja tersebut, keduanya kompak mengatakan bahwa mereka dipaksa untuk mengundurkan diri tanpa mengetahui alasan yang jelas.

"Orang aku disodori surat pengunduran dirinya bukan aku yang buat, jadi disuruh mengundurkan diri," kata Anton.

Tidak jauh berbeda dari Anton, Brian juga mengaku kalau tiba-tiba dihubungi manager dari Sheila On 7 kala band tersebut tidak tampil on air maupun off air saat pandemi Covid-19.

"Kalau aku kondisinya sih ya lagi kangen-kangennya (manggung) tiba-tiba dipanggil oleh satu orang (manager), pas ketemu dia bilangnya Sheila On 7 mau lanjut, tapi gak bisa sama aku," katanya.

"Gua bingung tuh apa gua dipecat apa gua harus disuruh keluar, belum tau waktu itu," ucap Brian melanjutkan.

