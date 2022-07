Tim Muhibah Angklung Jabar Pukau Warga AS: Kalau Korea Punya K-Pop, Indonesia Punya Angklung

PIKIRAN RAKYAT - Berangkat sejak awal Juli 2022, Tim Muhibah Angklung melaksanakan misi budaya dari ujung timur sampai ke barat Amerika Serikat (AS).

Mereka tampil antara lain di New York, Washington, Manitowoc, Chicago, Boise, dan San Francisco.

Sampai akhir bulan, Tim Muhibah Angklung menyelesaikan rangkaian program seperti konser, flash mob, dan mengikuti dua festival folklore internasional yaitu Magic Valley Folk Festival di Burley, Idaho (18-23 Juli 2022) dan World Folkfest di Springville, Utah (25-31 Juli 2022).

Keduanya adalah festival ternama di AS dengan seleksi yang sangat ketat. Dari 84 tim dari berbagai negara yang mendaftar ke World Folkfest, hanya 10 negara yang diterima, dan salah satunya adalah Tim Muhibah Angklung.

Ketua Tim Muhibah Angklung Maulana M Syuhada mengungkapkan, Tim Muhibah Angklung pernah melakukan tiga kali misi budaya pada 2016 dan 2018 di benua yang berbeda yaitu Eropa dan Australia.

Tahun 2020 Tim Muhibah Angklung sudah berencana melakukan misi budaya ke Amerika Serikat, namun rencana tersebut diundur karena pandemi Covid-19. Rencana tersebut akhirnya terwujud tahun ini.

"Melihat tanggapan yang begitu positif dari berbagai institusi besar di AS dan antusiasme penonton di Amerika yang begitu besar terhadap angklung, bukan tidak mungkin suatu saat angklung bisa menjadi alat musik yang memasyarakat di AS. Kalau Korea punya K-Pop, maka Indonesia punya angklung," kata Maulana.

Pada Rabu, 13 Juli 2022 waktu AS atau Kamis, 14 Juli 2022 dini hari WIB, Tim Muhibah Angklung konser di Stanley Hall, Field Museum Chicago, AS. Selain membawakan enam lagu dan tarian dari berbagai daerah di Indonesia, mereka menampilkan sejumlah hits internasional seperti "Mamma Mia" (ABBA), "Santorini" (Yanni), dan "Nothing Else Matters" dari Metallica.