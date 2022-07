Lirik Lagu STOP (세상에 나쁜 사람은 없다) - J-Hope BTS: There Are No Bad People In The World

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu STOP (세상에 나쁜 사람은 없다) - J-Hope BTS atau STOP (There are no bad people in the world) bisa kamu dapat di artikel ini.

Lagu STOP (세상에 나쁜 사람은 없다) masuk ke dalam album Jack In The Box J-Hope BTS yang baru rilis Juli 2022 ini.

Untuk kamu yang ingin bernyayi tapi belum begitu hafal, berikut lirik lagu STOP (세상에 나쁜 사람은 없다) dari J-Hope BTS.

STOP (세상에 나쁜 사람은 없다) - J-Hope BTS

Right, himdeun ge iss-eo nae chingue daehae

gachigwan, seong-gyeog daelib, maeil ujeong jayeonjaehae

johge johge malhaedo uimun-i deuneun reaction

bepuneun geon nae(e) jjog, aesseo gamchulyeo red sun

Please stop stop stop

Stop stop stop stop

Don’t fight fight fight

Fight fight fight fight

mibgo yasoghajiman han beon deo saeng-gag-eul hae

eotteohge da biseushago eotteohge da ttoggat-a?

bonjil-eun bakkwil sun eobs-eo injihaega be myself

dan han tol-ui mid-eum-i nal jibaehae

‘There are no bad people in the world’

geulae nado nyuseuneun bwa

But what’s that?

Deadly criminal, jeongmal salam-i jeolae?

jimseungboda moshan ingandeul-ui haeng-wi

cham deoleobdeolago

simhage malhae salam saekkiinga sipdeolago, nado