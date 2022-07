Link Nonton Film Resident Evil Episode 1 sampai Tamat Lengkap dengan Sub Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Mengobati rasa rindu penggemar, rumah produksi Constantin Films bersama Moonighting Film kembali menghadirkan serial teranyar dari Resident Evil.

Dirilis pada 14 Juli kemarin, penggemar Resident Evil bisa menyaksikan kisah seru nan mendebarkan dari Alice.

Nantinya serial baru Resident Evil ini akan menyediakan 8 episode dengan dusari masing-masing episodenya 60 menit.

Adapun bintang yang turut meramaikan serial aksi horor tersebut antara lain Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph dan Paola Núñez.

Baca Juga: Sinopsis Welcome to the Punch: Aksi Mark Strong Selamatkan Putranya dari Buruan James McAvoy

Lalu seperti apa kisah Alice dalam mengungkap kejahatan dari perusahaan Umbrella di New Raccoon City? berikut sinopsis Resident Evil yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Sinopsis Resident Evil

Serial Resident Evil bakal menghadirkan 8 episode unggulan dengan tajuk yang berbeda-beda, diantaranya Welcome to New Raccoon City;

The Devil You Know, The Light, The Turn, Home Movies, Someone's Little Girl, Parasite dan Revelations.

Baca Juga: Nathalie Holscher Lebih Bahagia usai Bercerai, Tabir Tersembunyi Akhirnya Terkuak: Ada Penanda...