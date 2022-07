Lirik Lagu Romanization Pandora's Box - J-Hope BTS, Romanization Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu dari 10 lagu dalam album baru J-Hope BTS berjudul Pandora's Box.

"They call me hope do you know why I am hope? pandolaui history geuge nae born" adalah sepenggal lirik Pandora's Box yang dirilis pada 15 Juli 2022.

Pandora's Box masuk ke dalam album bertajuk Jack In The Box dan mewakili aspirasi J-Hope untuk lebih menunjukkan citra diri yang keluar dari zona nyaman.

Berikut kami sajikan lirik Pandora's Box - J-Hope BTS lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesianya.

Baca Juga: Lirik Lagu Cinta Terakhirku, Arsy Widianto ft. Syifa Hadju: Sungguh Aku Tak Menyangka, Hatimu Untukku

Lirik Romanization Pandora's Box - J-Hope BTS

They call me hope

Do you know why I am hope?

pandolaui history geuge nae born

ingan-ege jueojin keun sindeul-ui seongsim

pandolaga namgin sangja sog-ui han bich

ttae mudji anh-eun sonyeon-ege daeib

Till the end, bangtan-ui huimang-i doelaneun frame

geuleohge jueojin unmyeong-ui suyeosig

That’s my name

sinhwalo gip-eojineun uimiwa hamkke

On my way

J to the hope

jeong to the huimang

Jack in the box

pandolaui son

hana nam-eun huimang

Jack in the box

Someone’s light, someone’s smile

Someone’s hope, nae hwaldongdeul-eun someone’s life

sigan-eun ileumdaelo heulleoga someone’s star

nae yeonghon-i dadeum-eojimyeo saeng-gineun motowa baibeu

geuleohge jechulhae nae ilyeogseo, biloso

cheos doyag, hope world, pil-yohaessdeon pil-yeonseong

gyesog baljeon-eul kkumkkwo

‘What’s my path?’

‘What do I have to say?’

Just keep on doing my thang