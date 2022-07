Sinopsis Welcome to the Punch: Aksi Mark Strong Selamatkan Putranya dari Buruan James McAvoy

PIKIRAN RAKYAT - Film Welcome to the Punch bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Jumat 15 Juli 2022.

Film Welcome to the Punch disutradarai oleh Eran Creevy, sementara Ben Pugh dan Rory Aitken berperan sebagai produser dalam film bergenre thriller-action ini.

Tak cuma itu, film Welcome to the Punch juga dibintangi oleh aktor papan atas, seperti James McAvoy sebagai Max Lewinsky, Mark Strong sebagai Jacob Sternwood.

Andrea Riseborough sebagai Sarah Hawks, David Morrissey sebagai Thomas Geiger, dan Robert Portal sebagai Robert Wiseman.

Baca Juga: Sule Kepergok Video Call Adzam, Nathalie Holscher ‘Marah Besar’ Tuntut Tanggung Jawab Suami: Samperin Dong

Sinopsis Welcome to the Punch

Welcome to the Punch mengisahkan kisah Jacob Sternwood (Mark Strong) penjahat asal London yang ingin pensiun dari dunia kelamnya dan memilih bersembunyi di Islandia.

Namun, ia terpaksa kembali ke London ketika mengetahui putranya, Ruan Sternwood (Elyes Gabel) terlibat dalam kasus perampokan yang salah.

Mengetahui adanya kesalahpahaman, Jacob mencari siapa penembak putranya yang saat ini koma. Polisi yang mengetahui hal tersebut berencana menangkap Jacob.

Baca Juga: Viral 'Pasukan Hijau' Bali Bantu Korban Kecelakaan, Netizen: Kapal Alien Jatuh pun, Mereka Tolong