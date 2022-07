Lirik Lagu Late Night Talking - Harry Styles dengan Dilengkapi Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi muda asal Britania Raya, Harry Styles baru mengeluarkan musik video untuk salah satu lagunya yang berjudul Late Night Talking.

Segera simak lirik lagu Late Night Talking yang dilantunkan Harry Styles selama 2 menit 57 detik.

Sebelum menuju lirik lagu, Late Night Talking merupakan bagian dari album baru Harry Styles yang berjudul 'Harrys House' yang rilis pada 20 Mei 2022 lalu.

Diketahui, album baru Harry Styles memuat 13 lagu yang menarik untuk disimak.

Berikut ini lirik lagu Late Night Talking yang dilengkapi terjemahan bahasa Indonesia.

Late Night Talking - Harry Styles

Things haven’t been quite the same

(Hal-hal belum sepenuhnya sama)

There’s a haze on the horizon babe

(Ada kabut di cakrawala, sayang)

It’s only been a couple of days and I miss you Mmm yeah

(Baru beberapa hari dan aku merindukanmu, mm, ya)

When nothing really goes to plan

(Dan tidak ada yang benar-benar berjalan sesuai rencana)

You stub your toe, or break your camera

(Kamu membuat jari kakimu tersandung atau merusak kameramu)

I’ll do everything I can to help you through

(Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membantu kamu)



If you’re feeling down

(Jika kamu merasa sedih)

I just wanna make you happier baby

(Aku hanya ingin membuatmu lebih bahagia, sayang)

Wish I was around

(Seandainya aku ada)

I just wanna make you happier baby

(Aku hanya ingin membuatmu lebih bahagia, sayang)

We’ve been doing all this late night talking

(Kita telah melakukan semua pembicaraan larut malam ini)

About anything you want until the morning

(Tentang apa pun yang kamu inginkan sampai pagi)

Now you’re in my life

(Sekarang kamu ada di hidupku)

I can’t get you off my mind

(Aku tidak bisa menghilangkanmu dari pikiranku)



I’ve never been a fan of change

(Aku tidak pernah menjadi penggemar perubahan)

But I’d follow you to any place

(Tapi aku akan mengikutimu ke mana saja)

If it’s Hollywood or Bishopsgate, I’m coming too

(Jika itu hollywood atau bishopsgate, aku juga ikut)



If you’re feeling down

(Jika kamu merasa sedih)

I just wanna make you happier baby

(Aku hanya ingin membuatmu lebih bahagia, sayang)

Wish I was around

(Seandainya aku ada)

I just wanna make you happier baby

(Aku hanya ingin membuatmu lebih bahagia, sayang)



We’ve been doing all this late night talking

(Kita telah melakukan semua pembicaraan larut malam ini)

About anything you want until the morning

(Tentang apa pun yang kamu inginkan sampai pagi)

Now you’re in my life

(Sekarang kamu ada di hidupku)

I can’t get you off my mind

(Aku tidak bisa menghilangkanmu dari pikiranku)



Can’t get you off my mind

(Tidak bisa menghilangkanmu dari pikiranku)

Can’t get you off my mind

(Tidak bisa menghilangkanmu dari pikiranku)

I won’t even try

(Aku bahkan tidak akan mencoba)

To get you off my mind,

(Untuk menghilangkanmu dari pikiranmu)

Get you off my mind

(Menyingkirkanmu dari pikiranku)



We’ve been doing all this late night talking

(Kita telah melakukan semua pembicaraan larut malam ini)

About anything you want until the morning

(Tentang apa pun yang kamu inginkan sampai pagi)

Now you’re in my life

(Sekarang kamu ada di hidupku)

I can’t get you off my mind

(Aku tidak bisa menghilangkanmu dari pikiranku)



Can’t get you off my mind, all this late night talking

(Tidak bisa melepaskanmu dari pikiranku, semua pembicaraan larut malam ini))

Can’t get you off my mind, all this late night talking

(Tidak bisa melepaskanmu dari pikiranku, semua pembicaraan larut malam ini)

I won’t even try, all this late night talking

(Aku bahkan tidak akan mencoba, semua pembicaraan larut malam ini)

Can’t get you off my, all this late night talking

(Tidak bisa melepaskanmu dari pikiranku, semua pembicaraan larut malam ini)