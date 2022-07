Viral Member Boyband Winner Pakai Hijab Elzatta di Promo Album Terbaru, Netizen: Song Mino Diendors?

PIKIRAN RAKYAT - Anggota Boygrup Korea Selatan, Winner, Mino jadi sorotan usai tampil nyentrik dengan balutan hijab Elzatta di promo mini album terbaru.

Mino sukses bikin geger kala gunakan produk scarf hijab Elzatta koleksi sunflower, untuk menghadiri acara BTOB Kiss The Radio, pada tanggal 11 Juli 2022.

Dia menyita perhatian warganet Indonesia, lantaran gunakan hijab merek dalam negeri itu sebagai aksesoris di kepala.

Saat ini, kata kunci Hijab Elzatta masih setia bertengger di trend ke 6 Twitter Indonesia. Tak hanya penggemar, warganet heboh membicarakan penampilan Mino satu ini.

Pria yang memiliki nama asli Song Min-ho itu merupakan penyanyi rap dan produser musik aktif asal Korea Selatan.

Setelah bergabung dengan YG Entertainment tahun 2013, Mino debut setahun berikutnya, sebagai anggota Winner, yang dibentuk melalui program survival Mnet WIN: Who Is Next.

Dirinya kini diketahui lebih fokus terhadap karir solonya. Sebagai artis solo, Mino pertama kali mendapatkan pengakuan melalui penampilannya di program survival, Show Me the Money 4.

Mino resmi debut sebagai solois melalui album studio XX pada November 2018 dengan single utamanya berjudul "Fiancé."