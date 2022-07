Profil Go Yoon Jung, Lengkap dengan 7 Fakta Menariknya

PIKIRAN RAKYAT - Go Yoon Jung merupakan aktris serta model asal Korea Selatan yang sedang diperbincangkan oleh penggemar drama Korea (drakor) Alchemy of Souls season 2.

Sosok aktris ini dikabarkan terlibat sebagai pemeran utama dalam drama tersebut menggantikan Jung So Min.

Sebelum melebarkan sayapnya ke dunia peran, Go Yoon Jung mengawali kariernya di bidang modeling, kemudian di tahun 2019 ia berhasil debut akting dalam drama He is Psychometric sebagai Kim So Hyun dan namanya semakin dikenal sejak membintangi drama Sweet Home tahun 2020.

Berkat aktingnya di drama Sweet Home, Go Yoon Jung meraih posisi sebagai Aktris Baru Terbaik oleh Profesional di Industri Hiburan Korea.

Aktris yang dinaungi oleh agensi MAA Management ini juga pernah membintangi beberapa drama, film, dan juga iklan.

Semenjak debut sebagai aktris, Yoon Jung menjadi langganan bermain dalam drama, diantaranya He is Psychometric, The School Nurse Files, Sweet Home, Law School, Moving, dan Return.

Untuk mengenal aktris cantik ini mungkin sangat kurang hanya mengetahui perjalanan kariernya di dunia hiburan saja.