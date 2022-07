Tersebar Foto Arawinda Diduga Sedang Beri Kode pada Suami Orang, Netizen: Mau Caper

PIKIRAN RAKYAT- Pemeran utama film Yuni, Arawinda Kirana beberapa waktu sempat viral di media sosial terutama di Twitter.

Viralnya Arawinda dikarenakan dirinya diduga menjadi perusak hubungan rumah tangga orang.

Tak hanya itu, baru-baru ini unggahan closefriend Arawinda justru bocor dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam unggahan tersebut Arawinda sedang merokok dan hanya menggunakan pakaian dalam dan kaos saja.

Lalu ada unggahan Arawinda yang mengatakan jika dirinya sangat membutuh seseorang dengan latar kasur dan jendela.

"I really need you right now (Aku sangat membutuhkanmu sekarang)," kata Arawinda.

"I'm in a really bad place. Please di let me know (saya berada di tempat yang sangat buruk tolong beri tahu saya)," ucapnya.

Selain itu aktris yang menjadi pemeran utama di film yang berjudul Yuni ini mengatakan jika isi close friendnya kosong.