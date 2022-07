Close Friend Arawinda Kirana Bocor, Foto Merokok Hingga Kode Kesepian Buat Netizen Geleng-Geleng

PIKIRAN RAKYAT - Nama Arawinda Kirana menjadi perbincangan publik beberapa waktu lalu.

Hal ini lantaran adanya dugaan aktris Arawinda menjadi seorang perusak rumah tangga orang.

Baru-baru ini unggahan Instagram close friend Arawinda justru bocor dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam unggahan tersebut Arawinda sedang merokok dan hanya menggunakan pakaian dalam dan kaus saja.

Lalu, ada unggahan Arawinda yang mengatakan jika dirinya sangat membutuh seseorang dengan latar kasur dan jendela.

"I really need you right now (Aku sangat membutuhkanmu sekarang)," tulis Arawinda.

"I'm in a really bad place. Please di let me know (saya berada di tempat yang sangat buruk tolong beri tahu saya)," tulisnya.

Selain itu aktris yang menjadi pemeran utama di film yang berjudul Yuni ini mengatakan jika isi close friend-nya kosong.