Bukan Hanya Virgin Mom, Berikut Daftar Film dan Series Al Ghazali yang Tak Kalah Keren

PIKIRAN RAKYAT - Nama Al Ghazali tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia.

Sejak kecil, Al Ghazali sudah terkenal karena terlahir sebagai putra sulung dari musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

Kini pria berusia 24 tahun itu semakin dikenal luas oleh masyarakat karena karya-karyanya dalam bidang musik dan akting. Mayoritas karyanya pun diterima dengan baik oleh khalayak.

Beberapa lama ini, Al Ghazali berperan sebagai Dafa dalam series berjudul Virgin Mom yang tayang di platform Vidio. Dalam series tersebut, ia beradu peran dengan Amanda Rawles.

Baca Juga: Profil Al Ghazali, Aktor Multitalenta yang Berperan dalam Series Virgin Mom

Akting keduanya dalam Virgin Mom pun berhasil mencuri perhatian masyarakat dan banyak diperbincangkan di media sosial.

Sebelum Virgin Mom, kakak dari El dan Dul ini telah membintangi beberapa film dan series yang juga tak kalah keren.

Berikut ini daftar film dan series yang dibintangi pria bernama lengkap Ahmad Al Ghazali Köhler itu.

Film

- Laskar Cilik (2010)

- Runaway (2014)

- LDR (2015)

- Where Is My Romeo? (2015)

- 13: The Haunted (2018)

- Villa Berdarah (2018)

- Kembalinya Anak Iblis (2019)

- Dignitate (2020)

- Aku Tahu Kapan Kamu Mati (2020)

- The Secret 2: Mystery of Villa 666 (2021)

- Mengejar Surga (2022)