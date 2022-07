Ini Jadwal Nonton Minions 2: The Rise of Gru di Bioskop Bandung 12 Juli 2022, Lengkap dengan Harga Tiket

PIKIRAN RAKYAT – Jadwal bioskop Kota Bandung hari ini, Selasa, 12 Juli 2022, masih didominasi oleh dua film luar negeri, yakni Minions 2 The Rise of Gru dan Thor: Love and Thunder.

Minions 2 The Rise of Gru menceritakan kisah tak terduga tentang mimpi seorang anak berusia dua belas tahun untuk menjadi penjahat super terhebat di dunia.

Film ini disutradarai Kyle Balda, Brad Ableson, dan Jonathan Del Vai, dan diproduksi oleh Universal Studios.

Film ini cocok ditonton mulai dari kalangan anak hingga dewasa untuk mengisi waktu libur anak sekolah.

Berikut ini jadwal tayang film Minions 2 The Rise of Gru yang diputar di Bioskop Kota Bandung mulai siang ini hingga nanti malam.

CIWALK XXI

Harga tiket: Rp 40.000

Jam Tayang: 12:00 12:30 14:00 14:30 16:00 16:30 18:30 20:30