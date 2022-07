Jadwal Bioskop Bandung Hari Ini 12 Juli 2022, Film Thor: Love and Thunder Lengkap dengan Harga Tiketnya

PIKIRAN RAKYAT – Jadwal bioskop Kota Bandung hari ini, Selasa, 12 Juli 2022, masih didominasi oleh film Thor Love and Thunder dan Minions 2: The Rise of Gru.

Berikut jadwal nonton film Thor Love dan Thunder di beberapa bioskop Kota Bandung, Selasa, 12 Juli 2022 akan kami bagikan lengkap dengan harga tiketnya.

Film Thor Love and Thunder diproduksi oleh Marvel Studios dan didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures.

Film ini mengisahkan seorang pahlawan super Amerika Serikat yang berdasarkan pada karakter Marvel Comics Thor.

Baca Juga: Sinopsis Film Bullet to the Head, Aksi Sylvester Stallone Jadi Detektif Sekaligus Pembunuh Bayaran

Dilansir dari sejumlah laman resmi bioskop, berikut jadwal film yang diputar di Kota Bandung pada siang ini hingga nanti malam.

CIWALK XXI

Harga tiket: Rp40.000

Jam Tayang: 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:4514:15 14:4515:1515:45 16:1516:4517:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45