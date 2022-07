Pernikahan Via Vallen dan Chevra Yolandi Akan Disiarkan di TV Selama 5 Hari, Berikut Jadwalnya

PIKIRAN RAKYAT - Pedangdut Via Vallen akan segera menikah dengan Chevra Yolandi, vokalis band Papinka.



Rangkaian proses pernikahan Via Vallen dan Chevra Yolandi akan digelar selama lima hari.



Seluruh acara pernikahan Via Vallen dan Chevra Yolandi akan disiarkan di stasiun televisi.



Lima hari rangkaian prosesi pernikahan terdiri dari acara adat, persiapan hingga pasca menjadi pasangan suami istri.

Prosesi pernikahan Via Vallen dan Chevra Yolandi akan diselenggarakan mulai 13 Juli 2022 pukul 15.00 WIB dengan momen pengajian.



"Rangkaian acara pernikahan @viavallen dan @chevra_yo88 akan ditayangkan secara live!," kata pengumuman akun @indosiar



Acara akan dilanjutkan pada 14 Juli 2022 pukul 08.00 WIB, Via Vallen akan mengikuti prosesi siraman.



Via Vallen dan Chevra Yolandi kemudian akan melakukan prosesi Temu Manten



Selain itu, akan ada prosesi akad nikah Via Vallen dan Chevra Yolandi, serta wawancara eksklusif dengan awak media pada 15 Juli 2022.

Tanggal 16 Juli pukul 10.00 WIB, Via Vallen dan Chevra Yolandi akan melaksanakan prosesi Midodareni.



Pada pukul 18.30 WIB, Via Vallen dan Chevra Yolandi akan melakukan resepsi pernikahan.



Prosesi mapag pengantin akan diselenggarakan pada 17 Juli 2022.



Sebelumnya, Chevra Yolandi telah melamar Via Vallen di hadapan orang tuanya pada 11 Mei 2022.



Via Vallen dan Chevra Yolandi terpaut usia 3 tahun, Cheva diketahui saat ini berumur 34 tahun.***