Lirik Lagu Illusion dari aespa yang Sedang Viral dan Trending di YouTube

PIKIRAN RAKYAT - Girlband asal Korea Selatan, aespa baru saja mengumumkan comeback di kancah musik K-Pop.

Bersamaan dengan comeback kali ini, aespa juga baru saja merilis mini album kedua mereka yang berjudul Girls.

Dalam albumnya, aespa menjadikan lagu Illusion menjadi single unggulan. Tak butuh waktu lama setelah dua hari rilis, lagu Illusion langsung menjadi trending di YouTube.

Berikut lirik lagu Illusion dari aespa yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Baca Juga: Lirik Lagu Wijayakusuma - Ardhito Pramono, Kisahkan Kecemasan Manusia Tentang Makna Hidup

Lirik Lagu Illusion - aespa

You're so yummy yummy yummy

In my tummy tummy tummy

Look at you ppallajineun georeumgeori

Look at me hogisimeul jageukhaji

Look at them arachael su eopsneun geori

baby don't panic hanbamui Party

chaolla dari ttak joheun Timing

igeon bimiriya swit urimanui

hanbamui Party neol kkeureodanggim

eojjeoni naege ppaesgyeobeorin hwansim