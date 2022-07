Lirik Lagu Petty - Chris Brown, Bercerita Soal Disakiti Kekasih

PIKIRAN RAKYAT - Tersedia lirik lagu berjudul 'Petty' yang dirilis Chris Brown baru-baru ini.

Segera simak lirik lagu Petty dari Chris Brown, yang memiliki makna mendalam tentang masalah sepasang kekasih.

Chris Brown lewat lirik lagu Petty, seolah sedang menceritakan pihak lelaki yang merasa disakiti dengan kekasihnya.

Berikut lirik lagu berjudul Petty yang dinyanyikan Chris Brown:

Baca Juga: Lirik Lagu Beautiful Goodbye - Nikita Becker, Ceritakan Perpisahan dengan Orang yang Dicintai

I'm sorry for all the shit that I did

I was super creepin', all your girls should've known (Should've known)

Now I'm havin' flashbacks when I had that

Thinkin' 'bout where it could've gone