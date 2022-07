Lirik Lagu Oceans & Engines - Niki Zefanya Lengkap dengan Terjemahannya, Kisahkan Proses Melepas Cinta Pertama

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Indonesia yang berada dalam naungan label rekaman asal Amerika Serikat 88rising, Niki Zefanya baru saja merilis lagu berjudul Oceans and Engines pada 8 Juli 2022.

Dari lirik lagu tersebut, tersimpan cerita perjuangan Niki Zefanya melepas cinta pertamanya di masa muda.

Wanita yang sukses membentangkan sayapnya di dunia musik internasional ini mengaku lirik Oceans and Engines ditulis saat dirinya berusia 17 tahun.

Kala itu tahun 2016, kali pertama dia merasakan patah hati hebat dalam hidupnya.

Terbayang betapa dalamnya makna dari lagu Oceans & Engines?

Berikut lirik Oceans & Engines - Niki lengkap dengan arti bahasa Indonesianya:

[Verse 1]

Saturday sunset, we’re lying on my bed with five hours to go

Fingers entwined and so were our minds crying, “I don’t want you to go”

You wiped away tears but not fears under the still and clear indigo

You said, “Baby don’t cry, we’ll be fine, you’re the one thing I swear I can’t outgrow”