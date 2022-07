Wooga Squad di In The Soop Akan Segera Tayang, Geng V BTS Siap Menghibur!

PIKIRAN RAKYAT - Program reality show "In the Soop" akan menghadirkan Wooga Squad diantaranya V BTS, Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik, dan Peakboy.

Pada Kamis, 7 Juli 2022, KST, In the Soop telah merilis poster yang berisikan Wooga Squad, V BTS, Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik, dan Peakboy yang berjudul In The Soop: Friendcation.

In the SOOP: Friendcation adalah spin-off dari program realitas HYBE 'In the SOOP' yang sebelumnya dibintangi oleh BTS dan SEVENTEEN kali ini justru akan menghadirkan 5 artis yang menjalin persahabatan yaitu V BTS, Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik, dan Peakboy.

In the SOOP: Friendcation akan berlangsung selama empat minggu, akan menceritakan tentang lima teman kehidupan nyata yang akan memulai perjalanan yang menyenangkan bersama.

Reality show yang dibintangi geng V BTS ini akan mulai tayang pada 22 Juli 2022, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube INTHESOOP_TV, Jumat, 8 Juli 2022.

In the SOOP: Friendcation akan tayang di stasiun TV JTBC pukul 9 malam KST dan Disney+ pukul 11 malam KST.

Geng V BTS ini akan tayang di Indonesia pada setiap hari Jumat.

Teaser dari In The Soop: Friendcsation tersebut pun sudah tayang sejak Sabtu, 8 Juli 2022.