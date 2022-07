Lirik Lagu Eidun Mubarak - Maher Zain, Semarak Hari Raya Umat Islam

PIKIRAN RAKYAT - Maher Zain telah merilis single terbaru berjudul 'Eidun Mubarak' untuk menyambut hari raya Idul Adha, dengan lirik lagu tersedia dalam artikel ini.

Eidun Mubarak, merupakan single terbaru Maher Zain yang bercerita tentang kemeriahan Hari Raya Idul Adha.

Segera simak lirik lagu Eidun Mubarak untuk merasakan betapa meriahnya kegembiraan yang dirasakan Umat Islam untuk menyambut Idul Adha.

Berikut lirik lagu Eidun Mubarak yang dinyanyikan Maher Zain untuk memeriahkan salah satu hari raya terbesar Umat Islam.

Eidun Mubarak - Maher Zain

Wake wake waking up in the morning to Takbiratul Eid

I put put put on my finest shoes & my finest Eid outfit

Ca-calling up my lo lo lo loved ones