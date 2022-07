Lirik Lagu Dead - Sezairi ft Young Cocoa Bercerita Soal Bertahan Hidup

PIKIRAN RAKYAT - Segera simak lirik lagu Dead yang dibawakan Sezairi ft Young Cocoa untuk memanjakan penggemarnya pada akhir pekan ini.

Sezairi berduet dengan Young Cocoa merilis single terbaru berjudul 'Dead' pada Kamis, 7 Juli 2022

Diketahui, lirik lagu 'Dead' yang dirilis Sezairi memiliki makna begitu mendalam, menceritakan seseorang yang butuh bantuan untuk tetap melanjutkan hidup.

Baca Juga: Lirik Lagu Biutyful - Coldplay, Punya Makna untuk Menghargai Diri Sendiri

Berikut lirik lagu Dead yang dinyanyikan Sezairi ft Young Cocoa.

Sezairi - Dead (ft Young Cocoa)

When you held my hand I woke up

From this slumber my mental space

You confused me with your smile,

You invite me with your eyes,