Potret Cincin Berinisial M&A Bocor, Malika Bestari dan Afgan Diam-diam Sudah Menikah?

PIKIRAN RAKYAT - Solois Afgan Syahreza mendadak jadi perbincangan publik usai mengunggah sebuah video dan foto di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, penyanyi Afgan Syahreza tampak berpose mengenakan setelan jas beserta tuxedo berwarna hitam dan putih.

Belum cukup sampai disana, Afgan Syahreza pun lagi-lagi membagikan cuplikan video yang makin membuat publik heboh.

Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan Afgan Syahreza memakaikan cincin ke jari manis seorang perempuan yang tak diperlihatkan wajahnya.

"Will tell you all about it. Tomorrow," kata Afgan Syahreza.

Sosok perempuan cantik yang dikabarkan kini menjadi kekasih Afgan Syahreza pun turut mengundang penasaran.

Cincin berinisial nama Malika dan Afgan beredar, buat netizen penasaran.

Dalam cincin tersebut pun tertulis inisial M&A. Di akhir video pun tertulis inisial MA.