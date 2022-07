Afgan Jawab Isu Pernikahan dengan Wanita Berinisal MA, Begini Komentar Netizen

PIKIRAN RAKYAT – Netizen Indonesia dan penggemar Afgansyah Reza atau akrab dikenal Afgan dibuat heboh lantaran unggahan terbaru sang penyanyi pada 6 Juli 2022.

Dalam unggahan terbarunya, Afgan tampak memakai setelan jas dengan seorang wanita yang menggunakan gaun pengantin.

Bahkan beberapa rekan penyanyi, artis, dan publik figur diberikan kotak serupa undangan pernikahan dengan inisial MA dan terbubuh tanggal 7 Juli 2022.

Para penggemar pun menduga-duga bahwa MA merupakan inisial calon istri dan sang penyanyi sendiri, Afgansyah Reza.

Tak sedikit yang menyebut bahwa inisial M yang diduga menjadi calon istrinya adalah Malika Bestari yang sempat viral karena hadir dalam pesta ulang tahun sang penyanyi.

Pada unggahan lainnya, Afgan pun membagikan video dimana dirinya menyematkan cincin yang tertera inisal MA di jari manis seorang perempuan.

Dalam unggahan video tersebut, Afgan pun menyertakan keterangan yang membuat penggemar semakin penasaran.

“Will tell you all about it tomorrow (akan memberitahu kamu besok),” kata Afgan dalam keterangan unggahannya.