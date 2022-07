Lirik You're Gonna Live Forever in Me - John Mayer yang Kembali Viral di Tiktok

PIKIRAN RAKYAT - Kini lagu lawas yang telah lama dirilis kini dapat kembali menjadi viral dengan mudah di berbagai platform media sosial, salah satunya TikTok.

Kecocokan irama yang ada pada lagu dan lirik yang menyentuh membuat lagu lawas kini semakin digandrungi banyak orang, bukan hanya orang dewasa, tetapi juga para remaja.

Salah satunya adalah lagu John Mayer yang berjudul You're Gonna Live Forever in Me.

Lagu yang rilis tahun 2017 ini kembali viral saat seorang pengguna Tiktok menjadikan lagu ini sebagai latar kisah kucing peliharaannya sedang sakit di tahun 2021.

Lagu You're Gonna Live Forever in Me kembali viral pada 2022 saat anak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtaz, meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Bern, Swiss, pada 3 Juni 2022.

Lagu yang masuk dalam album bertajuk The Search For Everything ini viral saat seorang pengguna Tiktok menjadikan lagu saat kekasih Eril, Nabila Ishma menghampiri keranda mendiang Eril.

Sejak saat itu, lagu You're Gonna Live Forever in Me hingga kini menjadi viral di Indonesia dengan latar video kisah percintaan yang berakhir tragis.

