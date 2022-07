Afgan Dikabarkan Bakal Menikah, Rossa Pilih Pergi ke Amerika karena Hal Ini?

PIKIRAN RAKYAT - Afgan Syahreza dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan pada Kamis, 7 Juli 2022 dengan seorang wanita, namun bukan dengan Rossa.

Sebelumnya Afgan dan Rossa dikabarkan sempat menjalin kedekatan yang sangat intens.

Akan tetapi beberapa waktu lalu Afgan sudah tidak terlihat bersama dengan Rossa melainkan dengan wanita lain.

Selain itu yang mengejutkan Afgan justru memamerkan foto berdua dengan seorang wanita namun bukan Rossa.

Baca Juga: Draf Jadwal Liga 1 Dianggap Tidak Fair, Pelatih Persib Bandung Beri Perbandingan dengan Dua Tim Lain

Hal ini terlihat dari unggahan Afgan di Instagram pribadinya yang memamerkan foto berdua dengan seorang wanita yang diduga bernama Malika.

Dalam unggahannya tersebut Afgan menuliskan jika dirinya akan memberitahu tentang maksud dari foto yang diunggahnya pada hari ini, Kamis, 7 Juli 2022.

"Will tell you all about it. Tomorrow," ucap Afgan.

Ditengah kabar pernikahan Afgan dengan Malika, Rossa justru terlihat hendak pergi ke luar negeri.

Baca Juga: Nathalie Holscher Resmi Gugat Cerai Sule, Sidang Sudah Ditetapkan PA Cikarang