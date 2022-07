Menolak Afgan Syahreza Menikah Hari Ini, Netizen: Fix Video Klip Pasti

PIKIRAN RAKYAT- Afgan Syahreza dikabarkan akan menikah hari ini, Kamis, 7 Juli 2022 dengan Malika Bestari.

Hal ini diungkapkan Afgan Syahreza di akun Instagram pribadinya yang mengunggah foto dan video bersama seorang wanita yang diduga Malika Bestari.

Dalam unggahan Afgan Syahreza bersama Malika Bestari tersebut terlihat keduanya melakukan foto cukup mesra.

Afgan pun menuliskan jika dirinya memberitahu maksud dari foto bersama Malika Bestari yang diunggahnya pada hari, Rabu, 6 Juli 2022.

Baca Juga: Afgan Akan Menikah Hari Ini, Rossa Justru Pergi ke Luar Negeri?

"Will tell you all about it. Tomorrow," ucap Afgan.

Tak hanya itu dugaan undangan pernikahan Afgan dan Malika pun tersebar di media sosial.

Undangan Afgan dan Malika tersebut diunggah oleh rekan artisnya Sivia Azizah di akun Instagramnya.

Dirinya mengatakan jika Sivia siap untuk hari bahagia Afgan dan Bestari.